Ongelooflijke stunt van FC Utrecht en schakelt AZ uit voor Europees voetbal

FC Utrecht heeft zondagmiddag voor een gigantische stunt gezorgd, in het terugduel om de play offs Europa League wist het een 0-3 achterstand weg te poetsen.

AZ had vorige week het heenduel gewonnen in Alkmaar met 3-0, waardoor de hoop bij de Domstedelingen ver weg leek. Maar zondagmiddag in de eigen Galgenwaard wist FC Utrecht het onmogelijke te presteren. Een 3-0 zege op AZ werd er neergezet in de reguliere tijd, waarna in de verlenging niet meer werd gescoord en FC Utrecht vanaf de stip het vonnis velde over AZ.

Utrecht coach Ten Hag liet al weten dat wonderen de wereld nog niet uit zijn, en zondag liet zijn elftal weten wat dat inhield. Binnen 10 minuten was het FC Utrecht dat de leiding nam, een vrije trap van Labyad eindigde op de paal, waarna Willem Janssen de rebound binnenwerkte.

Net voor het halfuur was daar de verdubbeling van de score, het was een schot van Yassine Ayoub dat werd gepakt door Krul, maar de inkomende Haller zorgde ervoor dat de goalie opnieuw mocht vissen. Het leek een enorme stunt te gaan worden.

AZ moest al met 10 man verder na de rode kaart van Luckassen, waarna 8 minuten voor tijd het vonnis viel. Een inzet van Janssen (kopbal) werd in de rebound door Kerk afgerond. Net voor tijd kreeg FC Utrecht nog een strafschop van Van Boekel, die ook geel aan doelman Krul gaf (wat ook rood had kunnen zijn).

Haller miste echter, waardoor verlenging en strafschoppen uitkomst moesten bieden. Na een gelijkopgaande strijd waren het Pantelis Hatzidiakos, Joris van Overeem (AZ) en Andreas Ludwig (FC Utrecht) die hun strafschop miste. Barazite haalde daarna de treffer over en bezorgde FC Utrecht voorronde Europa League.

