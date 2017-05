Erdogan zorgt voor naamswijziging stadion Galatasaray

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Turkse topclub Galatasaray bevolen de stadionnaam aan te passen. Het stadion draagt nu de naam Türk Telekom Arena, maar Erdogan vindt die naam helemaal niets.

De naam zou volgens Erdogan te veel doen denken aan arena’s uit de Romeinse tijd. ‘Weten jullie wat er in het verleden in arena's gebeurde? Daar werden mensen aan stukken gereten’, zo liet Erdogan weten. Erdogan heeft aan zijn minister van Sport de opdracht gegeven om ook tegen andere clubs stappen te ondernemen die in hun stadionnaam het woord arena hebben staan.





Anadolu, een Turks persbureau, laat weten dat Galatasaray de naam gaat aanpassen. ‘Ons bestuur heeft besloten de naam van het stadion te veranderen na een oproep van de president’, vertelde de voorzitter van Galatasaray tegen Anadolu. Vanaf maandag zal het stadion van Galatasaray de Türk Telekom Stadyumu heten volgens de staatsmedia.





Andere Turkse clubs met de naam arena in hun stadionnaam zouden nu ook overwegen om de naam aan te passen. Het woord arena zou bij die betreffende clubs dan ook worden vervangen voor het Turkse woord voor stadion. Onder meer Besiktas zal zijn stadionnaam dan ook gaan aanpassen, daar het stadion van Besiktas nu Vodafone Arena heet.

