Allegri: Ik hoef mijn mannen absoluut niet te motiveren voor de CL finale

Zaterdagavond wist Juventus de tweede prijs aan de lange rij van prijzen toe te voegen, de Coppa Italia werd gewonnen ten koste van Bologna.

De krappe 2-1 zege was voor Juventus genoeg om de tweede prijs van dit seizoen in ontvangst te nemen, maar na afloop ging het niet over de bekerwinst maar over de aankomende Champions League finale van komend weekend.

Allegri liet weten: 'We hebben een zeer goed seizoen achter de rug en hebben natuurlijk nog de trip naar Cardiff. Ik ga niet veel moeite doen om de ploeg voor te bereiden op die wedstrijd, want dat is bij een grote finale helemaal niet nodig. Je speelt gewoon om te winnen.'

Allegri kijkt er naar uit om de Treble met Juventus te gaan pakken dit seizoen, 'Het wordt een fascinerende wedstrijd tegen een grootmacht als Real Madrid. Je speelt niet elke dag een Champions League-finale, al stonden wij in de laatste drie jaar twee keer in de finale. De spelers verdienen complimenten, maar moeten er vooral ook van genieten. Finales worden beslist op basis van details, dus daar moeten we ons op focussen.'

