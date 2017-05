Van Wolfswinkel: Een transfer? Het zou zomaar eens kunnen

Ricky van Wolfswinkel was dit seizoen een van de sterkhouders van Vitesse, mede dankzij hem won Vitesse ten koste van AZ de KNVB beker. De eerste tastbare prijs voor de zwartgele in de clubgeschiedenis.

Nu Ricky van Wolfswinkel dit seizoen een van de gelukkig was bij Vitesse, duiken de geruchten de kop weer op over een eventueel vertrek uit Arnhem. 'Het is natuurlijk wel het standaardgegeven: het blijft voetbal en je weet het nooit,' laat Van Wolfswinkel weten in gesprek met VI.

'Misschien word ik straks gebeld en ben ik weg, Je kunt in elk geval nooit voor honderd procent zeggen dat je blijft. Maar ik wil graag blijven, want ik heb het enorm naar mijn zin. Ik kan hier spelen, doelpunten maken en belangrijk zijn. En ook nog prijzen pakken. Bovendien hebben we nog de Europa League in het vooruitzicht. Dus wat dat betreft hoef ik niet weg, nee.'

De 28-jarige aanvallende middenvelder kan naar FC Basel, een slordige 15 miljoen euro wordt genoemd als transfersom.

