Wenger sluit seizoen met Arsenal af en pakt FA Cup tegen Chelsea

Het seizoen is voor Arsenal toch niet uitgegaan als een nachtkaars, de formatie van Wenger wist opnieuw met de FA Cup aan de haal te gaan.

Wenger, waar al wekenlang de vraag is of hij nu aanbijft of niet, wist zich zaterdagavond opnieuw te ontpoppen tot FA Cup specialist. Zaterdagavond werd in een heerlijk duel met 2-1 van regerend landskampioen Chelsea FC gewonnen, waardoor Arsenal het seizoen in stijl afsluit.

Voor de 20e FA Cup finale voor Wenger en Co moest Arsenal een onwaarschijnlijke puzzle bij elkaar leggen, vele blessures en schorsingen hielp Wenger niet om tot een goede basiself te komen tegen Chelsea in het Wembley Stadion.

Wanneer het eerste fluitsignaal klonk, was het Sánchez die de ploeg bij de hand nam en Arsenal de druk liet uitoefenen op Chelsea FC. Al binnen 240 seconden was het raak, Sánchez wist een blok te zetten waardoor de bal bij Ramsey terecht leek te komen, maar de middenvelder had net optijd door dat hij buitenspel stond, waardoor Sánchez zelf de bal moest binnenschieten.

Eerst leek het er nog op dat de grensrechter de goal afkeurde, maar na overleg was het toch raak en mocht Chelsea aftrappen. De storm leek maar niet te gaan liggen en Arsenal had het beste spel, Chelsea kon de laatste minuten voor rust nog wel wat terugdoen maar geen gelijkmaker forceren.

Chelsea kwam de kleedkamers anders uit en wilde nu The Gunners onder druk zetten, en dat lukte aardig. Een opzichte schwalbe van Victor Moses zorgde voor zijn tweede gele kaart en dus rood. Na die rode kaart ging het stormen bij Chelsea en was het Diego Costa die de gelijkmaker voor zijn rekening nam.

Maar lang kon Chelsea niet genieten van de gelijkmaker, want invaller Olivier Giroud zorgde ervoor dat hij koud in het veld een voorzet op maat kon geven die Ramsey 2 minuten na de gelijkmaker kon binnenkoppen en dus opnieuw Arsenal op voorsprong zette.

Arsenal had daarna nog het beste van het spel, Özil raakte nog de paal en vergat dus Arsenal op matchpoint te zetten. Door de 2-1 overwinning pakte Arsenal de 13e FA Cup in de clubgeschiedenis en sloot het het seizoen nog enigzins in kleur af.

Wenger heeft Chelsea FC dus van de dubbel kunnen afhouden dit seizoen.

