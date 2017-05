De Duitse nummer 3 van dit seizoen heeft de DFB Pokal zaterdagavond opgeeist, met 2-1 werd gewonnen van Eintracht Frankfurt.

Vervolg: BVB wint DFB Pokal ten koste van Eintracht Frankfurt

De derde Duitse bekerfinale voor Dortmund, de eerdere twee gingen verloren. Maar dit seizoen was de prooi voor Dortmund, dat in stijl aan het langste eind trok in de bekerfinale.

De bekerfinale kende een heerlijke sfeer die de supporters van beide supportersgroepen verzorgde. De bekerfinale was koud 10 minuten bezig toen Dembéle met een heerlijke kapbeweging in de 16 meter met links hoog inschoot en Dortmund op voorsprong zette.

Maar Dortmund en Frankfurt gingen in evenwicht rusten, het was de Kroaat Rebic die na een halfuur spelen met links de gelijkmaker maakte. Frankfurt had het laatste kwartier van de eerste helft nog het beste spel en vond nog een keer de paal.

De tweede helft was niet zo spectaculair, wel was daar opnieuw Aubameyang die een heerlijke omhaal op een of andere manier uit het doel zag worden gehaald (eigen lat), waardoor de voorsprong uitbleef. Maar toch trok Dortmund aan het langste eind, een overtreding van de goalie van Frankfurt op Pulisic zorgde ervoor dat Pierre Patrick Aubameyang vanaf de stip via een panenka de Duitse beker aan Dortmund schonk.

BVB wint DFB Pokal ten koste van Eintracht Frankfurt

Een korte samenvatting: De Duitse nummer 3 van dit seizoen heeft de DFB Pokal zaterdagavond opgeeist, met 2-1 werd gewonnen van Eintracht Frankfurt..