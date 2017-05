Gudelj moet vrezen voor degradatie na eerste seizoen in China

Tianjin Quanjian heeft zaterdag de Tianjin-derby van Tianjin Teda met 3-0 gewonnen, waardoor voor de oud Ajacied Gudelj gedradatie wacht.

De elfde speelronde in de Chinese Super League kwam voor Gudelj met Tianjin Teda niet goed, er werd met 3-0 verloren waardoor er naar onderen gekeken moet worden.

Teda heeft met 11 punten slechts 3 punten meer dan de rode lantaarn drager en lijkt zo in de degradatiestrijd terecht te komen. Voor Gudelj die afgelopen zomer naar China vertrok is het een ramp wanneer hij in zijn eerste seizoen in China direct degradeert.

