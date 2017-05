NEC gaat in zee met Robby Alflen als nieuwe hoofdcoach

Het nieuws uit Nijmegen komt zaterdagmiddag vers van de pers, Robby Alflen gaat aan de slag als nieuwe hoofdtrainer van de Nijmegenaren.

De 49-jarige Alflen gaat aankomend seizoen aan de slag bij NEC en neemt de taken over van De Groot die het mocht opknappen na het ontslag van de Griekse coach Hyballa.

Het is voor NEC nog steeds onrustig, zondag wacht het alles of niets duel tegen NAC in het returnduel van de play offs om lijfsbehoud. Afgelopen donderdag ging NAC met 1-0 er met de winst vandoor, waardoor NEC zondag moet winnen om lijfsbehoud te bewerkstelligen.

Alflen komt over van Heracles Almelo, waar hij dit seizoen als assistent van Hegeman fungeerde. Bij FC Utrecht stond Alflen eerder alleen aan het roer na assistent te zijn geweest van Wouters.

