Ramselaar kwam vorig jaar zomer over van FC Utrecht naar PSV, het eerste seizoen voor Ramselaar is er eentje zonder prijzen voor de Eindhovenaren. Toch lijkt het Italiaanse Lazio daar geen boodschap aan te hebben en wil het tot 6 miljoen gaan voor Ramselaar.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat PSV akkoord gaat met de 6 miljoen die Lazio biedt, eerder kwam Ramselaar voor 5 miljoen over van FC Utrecht.

Lazio Roma biedt 6 miljoen op PSV middenvelder Ramselaar

