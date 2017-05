VIDEO: V.d Brom legt uit hoe AZ op krachten komt voor play offs

Voor AZ is de return in de play offs tegen FC Utrecht een formaliteit, een 3-0 overwinning in de eerste wedstrijd lijkt genoeg voor opnieuw een Europees seizoen. Coach V.d Brom legt uit waarom AZ ineens 180 graden is gedraaid.

Van den Brom verklaart wederopstanding AZ: "Je ziet dat de spelers alles van zich af gegooid hebben." #utraz #playoffs pic.twitter.com/HCvL7WegGR — FOX Sports (@FOXSportsnl) 26 mei 2017

