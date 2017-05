In zoektocht naar een Algemeen Directeur kwam de KNVB in Eindhoven terecht, de 59-jarige Toon Gerbrands werd genoemd.

Vervolg: Toon Gerbrands liet KNVB blauwtje lopen

De man die het bij PSV allemaal voor het zeggen heeft, liet de KNVB duidelijk een NEE horen. Het Eindhovens Dagblad weet te melden dat Gerbrands wel deelnam aan de sollicitatieprocedure.

'Ik heb me gecommitteerd aan PSV en iedereen die mij kent, weet dat er bij mij dan geen enkele drang is om überhaupt maar aan iets anders te gaan denken,' liet Gerbrands weten. 'Ik heb geen moment getwijfeld en vind ook niet dat er een groter belang is dat een andere keuze zou rechtvaardigen.'

'Momenteel ben ik alleen bezig met PSV en zet ik me volledig in voor de club. Wel denk en help ik graag mee om een geschikte kandidaat voor de KNVB te vinden.'

Toon Gerbrands liet KNVB blauwtje lopen

Een korte samenvatting: In zoektocht naar een Algemeen Directeur kwam de KNVB in Eindhoven terecht, de 59-jarige Toon Gerbrands werd genoemd..