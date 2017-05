De Spaanse club Sevilla heeft vrijdagmiddag bevestigd dat Sampaoli vertrekt aan het eind van het seizoen, daar waar een mondeling akkoord lag met de Argentijnse bond.

Vervolg: Sampaoli definitief nieuwe bondscoach Argentinië

Sampaoli wordt al sinds april genoemd bij de Argentijnen toen Bauza op straat werd gezet als bondscoach, wat toen tot grote woede leidde bij Sevilla. Sampaoli zelf liet weten wel oren te hebben naar dat avontuur, eerder stond hij al bij Chili aan het roer. 'Met Messi werken is nog een droom' liet Sampaoli toen weten.

'Het was voor mij vroeger al een droom om mijn nationale elftal te managen,' liet Sampaoli weten. Mijn land heeft duidelijke intenties, ze willen mij een baan aanbieden. Ik vertrek hier alleen om bondscoach van mijn land te worden, het is een aanbod dat ik simpelweg niet kan weigeren,' was het laatste wat Sampaoli vorige week naar buiten bracht.

De Argentijnen kopen het nog doorlopende contract bij Sevilla uit, waardoor Sampaoli direct aan de slag kan. Een zware taak voor de Sevilla coach, die de Argentijnen naar het WK moet loodsen en begin september de zware kwalificatieduels met Uruguay en Venezuela moet zien te overleven om die droom levend te houden.

