Aankomende zaterdag staat de Champions League finale op de planning in Cardiff, Real Madrid neemt het op tegen Juventus.

Vervolg: UEFA: Dak tijdens CL finale dicht uit veiligheidsoverwegingen

Het Millennium Stadium in Cardiff heeft een dak wat dicht kan en dat gaat ook gebeuren 3 juni, dit om de veiligheid van de supporters te waarborgen. In Groot Britanie is de hoogste staat van paraatheid ingenomen na de aanslag in Manchester.

De voetbalbond van Wales heeft laten weten dat deze veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de veiligheid van de supporters en spelers te waarborgen. 'We kregen de afgelopen weken al aanbevelingen van autoriteiten en na veel discussie is besloten om het dak dicht te houden tijdens de finale. Het dak gaat ook dicht tijdens de officiële trainingssessies op vrijdag 2 juni.'

Door het gesloten dak kunnen ook b.v drones niet het stadion binnenkomen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de UEFA niet anders kan dan het dak te sluiten, maar veiligheid boven alles.

'De prioriteit van de UEFA is voor de finale, net als bij alle andere wedstrijden, de veiligheid voor deelnemende teams en supporters,' laat de UEFA weten in een statement. 'Wij ondersteunen de beslissing van de Welshe voetbalbond.'

UEFA: Dak tijdens CL finale dicht uit veiligheidsoverwegingen

Een korte samenvatting: Aankomende zaterdag staat de Champions League finale op de planning in Cardiff, Real Madrid neemt het op tegen Juventus..