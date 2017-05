Spartak doet Promes alleen van de hand voor absolute hoofdprijs

Quincy Promes kan weleens de duurste Nederlandse speler ooit worden: Liverpool wordt al enige tijd genoemd.

Promes werd door Spartak opgehaald bij Twente en dat is vanaf dag 1 zeker niet verkeerd uitgepakt. De speler ontwikkelde zich goed en kreeg een mooie contractverlenging met een flink salaris. Vorig seizoen werd Liverpool genoemd voor ongeveer 25 miljoen. Toen werd het niets omdat Promes geen haast had: nu heeft hij wederom geen haast, alleen ligt het transferbedrag 15 miljoen euro hoger.

Spartak Moskou moet zich deze zomer dus zorgen gaan maken: hun spelmaker kan weleens voor flinke miljoenen gaan vertrekken naar de Engelse top, terwijl hij misschien wel de belangrijkste speler op het veld is.

Promes maakt zich echter geen zorgen, hij is gelukkig in Moskou en ziet wel waar het schip strandt. Tevens zijn er ook Chinese clubs geïnteresseerd in de speler: die zullen echter veel meer moeten betalen, wordt beweerd.

