FC Utrecht middenvelder Amrabat in kielsoog Feyenoord

Feyenoord is al wekenlang achter de schermen druk bezig om sterkhouders langer te binden, maar ook extern wordt er nagedacht.

Zo lijkt Feyenoord het eerste transferobject al bijna binnen te hebben, FC Utrecht middenvelder Sofyan Amrabat wordt al een tijdje gevolgd door de regerend landskampioen.

De laatste wedstrijd van FC Utrecht dit seizoen in de play offs tegen AZ gaat aan de neus van Sofyan Amrabat voorbij, hij zal vanaf de tribune moeten toekijken door een schorsing. De kans dat hij niet meer in actie komt voor de Domstedelingen lijkt dus toe te nemen.

De middenvelder van FC Utrecht weet dat hij in de belangstelling staat van Feyenoord en liet weten: 'Alles is mogelijk in het voetbal. Na het seizoen ga ik er over nadenken,' in het Algemeen Dagblad.

Over een eventuele daadwerkelijke transfer wilde hij nog niet zoveel kwijt, 'Daar wil ik het nu nog niet over hebben nu, want we hebben nog een wedstrijd te spelen in Galgenwaard.'

