PSV is in gesprek met topclubs om toppers te huren en dus beter te kunnen maken. PSV weet namelijk zelf ook dat ze in de huidige salaris range geen kans maken.

Vervolg: PSV denkt hardop na over transfermodel met buitenlandse topclubs

Dat werd eerder al duidelijk in de zomer: PSV had meerdere prospects, alleen die konden allemaal niet komen door de lage salarissen in Nederland. PSV wilt zich volgend seizoen steeds meer focussen op eigen jeugd en het huren van goede spelers. Dit seizoen was onder andere Oleksander Zinchenko al een goed voorbeeld van waar PSV naartoe wilt gaan. Manchester City heeft echter al een huurdeal met NAC en FC Twente. Dit seizoen werden er 3 spelers van City gestald bij Twente, NAC kreeg eerder ook al Ünal.

PSV ziet dat het onmogelijk is om zich op de huidige manier ooit nog bij de Europese top aan te kunnen sluiten. Dan is het dus zaak voor de club om een nieuwe weg in te slaan. Wanneer er deals gesloten worden is nog niet bekend, wel is bekend dat er gepraat wordt met de Engelse en Duitse topclubs. Die wellicht welwillend staan tegenover dit idee.

