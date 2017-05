Mario Been wordt de nieuwe coach van APOEL Nicosia uit Cyprus. Advocaat was samen met hem coach bij Fenerbahce, alleen Adovcaat vertrekt na dit seizoen en hij dus ook.

Vervolg: Mario Been naar APOEL Nicosia: kans op Europees avontuur

Been koos voor het avontuur omdat hij toch zonder werk zou zitten na het vertrek bij de Turken van Fenerbahce. De Nederlander is al een tijdje wat minder bezig geweest als coach sinds onder andere Feyenoord en Genk. Nu gaat hij dus weer volop aan de gang om coach te zijn. APOEL mag vaak meedoen in het miljoenenbal, er wordt dan ook verwacht dat Been gelijk het beste laat zien met de club.

Bij de club speelt onder andere de Nederlander Boy Waterman al een tijdje. Ook Lorenzo Ebecilio speelt er.

