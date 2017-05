Flamengo talent Vinicius Jr. had voor meer naar Barcelona gekund

Onlangs heeft Real Madrid laten weten dat het jeugd talent van Flamengo is gecontracteerd.

De jeugdspeler heeft afgelopen week bekend gemaakt dat hij in de zomer van 2018 de overstap maakt van Flamengo naar Real Madrid, de Koninklijke moeten daarvoor maarliefst 46 miljoen euro overmaken. Maar gek genoeg koos Vinicius Junior niet voor FC Barcelona, die ook achter hem aanzat en meer geld over had voor zijn komst.

De zaakwaarnemer van Vinicius vertelde tegenover Golboesport: 'Barcelona bood meer geld dan Real Madrid en hij zou meer gaan verdienen bij Barcelona. Maar we hebben een akkoord bereikt met Real Madrid, omdat we ons beter konden vinden in hun project.'

'Sommige mensen denken dat hij voor Real heeft gekozen voor het geld, maar dat is niet waar. Hij richt zich alleen op het voetbal en Real Madrid was overtuigender tijdens de gesprekken.'

