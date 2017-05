Oud AC Milan voetballer Gatusso keert terug als jeugdtrainer

Gennaro Gatusso, de oud voetballer van de Rosseneri gaat binnenkort als jeugdtrainer aan de slag in Milaan.

De inmiddels 39-jarige Gatusso is na zijn actieve carriere direct aan de slag gegaan als trainer, maar tot op heden is de oud voetballer nog weinig succesvol. Gatusso stond onder andere bij FC Sion, Palermo en OFI Kreta aan het roer, maar kende daar weinig sportieve successen. Met Pisa is hij zelfs dit seizoen gedegradeerd.

Bij Pisa heeft Gatusso ontslag genomen toen hij door had dat degradatie niet meer te ontlopen was. Via de officiele kanalen weet AC Milan naar buiten te brengen dat de oud voetballer binnenkort als jeugdtrainer aan de slag gaat.

