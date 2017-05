De derby van donderdagavond tussen Roda JC en MVV ontsierde in een fikse ruzie tussen beide supporterskampen.

Vervolg: Roda JC en MVV vechten rellen uit op papier en halen uit naar elkaar

De supporters van MVV zochten aan het begin van de tweede helft de supporters van Roda JC op, iets wat de gemoederen flink bezig hield. Door de rellen tussen beide supportersgroepen begon de tweede helft van het duel om promotie/degradatie veel later.

De MVV voorzitter begon op zijn beurt met een uithaal naar Roda JC en noemde hen een stelletje klootzakken. Hij vervolgde, 'Het schijnt dat er ook mensen van andere clubs tussen staan die georganiseerd rotzooi schoppen. De Roda JC-fans laten zich ook niet onbetuigd, maar ik pleit niemand vrij.'

Bij Roda zijn de uitlatingen verkeerd aangekomen, die op hun beurt via een statement lieten weten: 'We achten het noodzakelijk om hierop te reageren, omdat de supporters van Roda JC mede-verantwoordelijk worden gesteld voor de wanordelijkheden tijdens deze wedstrijd. Wij zijn van mening dat hiermee onrecht wordt aangedaan aan de werkelijkheid.'

'Immers de afspraak was dat de gracht in het stadion om het veld vrij moest zijn, echter honderden supporters vonden daar juist hun onderdak tijdens de wedstrijd en het was ook op die plek waar uiteindelijk de brandhaard van alle commotie kon ontstaan en wel door aanhangers van MVV Maastricht.'

'Natuurlijk is de reactie van de supporters van onze kant ook niet goed te keuren, want wij distantiëren ons van iedere vorm van geweld. Echter willen wij benadrukken dat de aanstichters van bovengenoemde ongeregeldheden duidelijk geen aanhangers waren van onze club. Het feit dat mensen die het veld betraden, wel of niet herkenbaar, daarna weer gewoon terug konden gaan naar hun plek is in onze ogen onbegrijpelijk en getuigt niet van een passende manier van optreden.'

