De Europa League finale was het laatste kunststukje van Ajax dit seizoen, die het verloor met 0-2 van Manchester United.

Vervolg: Ajax trapt seizoen 2017/2018 al vroeg af op 29 juni

Door het verlies in de finale van de Europa League, is directe plaatsing van de Champions League misgelopen. Wat inhoudt dat Ajax dit seizoen vroeg aan de bak moet in de voorronde voor het kampioenenbal. Het team van Bosz moet op 25/26 juli het eerste duel spelen in de voorronde van de Champions League, de returns zijn dan een week later op 1 en 2 augustus.

Wat inhoudt dat Ajax op 29 juni aanstaande het nieuwe seizoen opent, zodat het ruimschoots kan voorbereiden op het belangrijke duel in de voorronde van de Champions League. Hier wordt op 14 juli de loting van voltrokken.

Als Ajax op 29 juni het nieuwe seizoen opent, is dat nog zonder de Internationals. Zij reizen op 3 juli af naar Oostenrijk voor een trainingskamp Younes en Onana zullen ontbreken omdat zij deelnemen aan de Confederations Cup in Duitsland met Kameroen.

Voor vele Ajacieden is de zomerstop van korte duur, omdat op 12 juni al een wedstrijd met Oranje wordt gespeeld.

