Het heenduel in de finale play off tussen NAC en NEC ging tussen NAC en NEC, maar de hoofdrol was voor de arbiter.

Vervolg: Videoscheids draait rode kaart terug bij duel NAC tegen NEC

Arbiter Higler gaf de NEC verdediger Golla een directe rode kaart voor het ontnemen van een scoringskans van NAC. Maar zijn beslissing werd teruggedraaid door de videoref die genaamd Ed Janssen in Hilversum het anders zag.

De overtreding die Dessers maakte was de eerste, alvorens dat Golla iets deed. Golla en NEC mochten dus terug naar 11 in plaats van 10 man en kon zo het duel hervatten.

Videoscheids draait rode kaart terug bij duel NAC tegen NEC

Een korte samenvatting: Het heenduel in de finale play off tussen NAC en NEC ging tussen NAC en NEC, maar de hoofdrol was voor de arbiter..