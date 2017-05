De 34-jarige V.d Vaart ligt onder vuur bij het Deense FC Midtjylland, een roemloze aftocht lijkt voor de oud International aanstaande.

Vervolg: Aad de Mos adviseert V.d Vaart: Je moet er gewoon mee stoppen

De 109-voudig international lijkt het bij het Deense FC Midtjylland ook niet goed te doen, de club wil al van hem af zonder dat hij daar ook maar enigzins indruk heeft gemaakt. Aad de Mos laat in gesprek met VI weten: 'Het is beter dat hij er een punt achter zet en voor zijn lol gaat spelen bij Lucky Ajax. Daar gaat Rafael veel meer plezier uit halen.'

'Het probleem is dat het spel van Rafael onder een vergrootglas ligt, hij heeft voor Deense begrippen een enorm salaris, dus wordt er heel veel van hem verwacht. Hij kan dat onmogelijk waarmaken, ook volgend seizoen niet. Rafael is natuurlijk nooit een van de soepelste spelers geweest.'

Aad de Mos vindt dat V.d Vaart alleen nog maar een aanvallend ingesteld ploeg mee kan, 'Bij Ajax bijvoorbeeld en dat hij dan de laatste twintig minuten wordt ingebracht. Als hij dan ook de jonge jongens begeleidt, dan heb je nog wat aan hem.'

De Technisch directeur van de Deense topclub had meer voorgesteld van de samenwerking, 'We hebben een risico genomen door hem aan te trekken en blijkbaar staat zijn gebrek aan fitheid in de weg. Op het moment hebben we te weinig waar voor ons geld gekregen. Ik denk dat hij na zijn tijd bij ons met pensioen gaat, maar we hebben hem in principe twee jaar.'

'Het ziet er bij hem wat roestig uit: hij heeft blessures gehad en is daar nooit helemaal van teruggekomen. Als hij hier niet nog één jaar onder contract had gestaan, dan waren we waarschijnlijk met elkaar wel tot een akkoord gekomen om te besluiten dat dit zijn eerste en laatste seizoen zou zijn bij FC Midtjylland.'

