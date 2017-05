Cillessen maakt statement: 'Volgend seizoen eerste doelman Barcelona'

Zaterdagavond is de finale van de Copa del Rey voor het Catalaanse FC Barcelona, waar nog eremetaal behaald kan worden. Het kampioenschap ging eerder afgelopen week naar rivaal Real Madrid.

De dag voordat de finale plaatsvindt is er genoeg aandacht vanuit de media, voor oud Ajax doelman Cillessen de uitgelezen mogelijkheid om een statement te maken. Afgelopen augustus maakte de goalie de overstap naar FC Barcelona voor ruim 13 miljoen euro, maar tot eerste doelman heeft hij het nog niet geschopt.

Het is geen schande om in het eerste jaar op het tweede plan te komen bij een van de grootste clubs ter wereld. Maar toch jeukt het bij Cillessen, 'Ik ben nooit gelukkig als ik niet speel. Toen ik hier aankwam, wist ik dat ik wat tijd nodig zou hebben om te wennen, maar volgend seizoen ga ik vechten om de eerste keeper van Barcelona te zijn'

Toch lijkt doelman Ter Stegen een ondoorgronbare indruk te maken in Camp Nou en moet Cillessen strijden. 'Natuurlijk voel ik me goed genoeg. Als ik niet goed genoeg was, had Barça me niet gekocht. Ze hebben me vastgelegd omdat ik de potentie heb om hier te spelen, niet om op de bank te zitten.'

Vertrek is een mogelijkheid

Lukt het Cillessen niet om die plek af te dwingen, wil de oud Ajax doelman denken aan een vertrek uit Barcelona. 'Ik heb nog niet nagedacht over een vertrek, ik zit hier goed. Maar als ik volgend seizoen weer zo weinig speel, moeten we in de winterse transferperiode maar eens verder kijken.'

Hoop dat Advocaat kijkt

Door de reserverol bij Barcelona is Cillessen ook zijn plek bij Oranje onder de lat kwijtgeraakt. De finale is voor hem dan ook een mooie mogelijkheid om te laten zien dat hij Advocaat kan overtuigen. 'Ik heb met Dick Advocaat gesproken en hij vertelde me dat als ik goede wedstrijden speel, ik gewoon geselecteerd kan worden.'

