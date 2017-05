Traoré: Ik wil vechten voor mijn kansen bij Chelsea FC

Het lijkt erop dat Bertrand Traoré zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld, een terugkeer naar Chelsea is dan ook zijn uitgesproken mening.

Afgelopen seizoen kon Traoré niet rekenen op speelminuten in Londen bij Chelsea, een huurperiode was dan ook de beste oplossing. Ajax huurde hem van de Londense topclub, maar het huurcontract loopt af en Traoré wil terug naar Londen om te vechten voor zijn kans.

Terugkeer naar Chelsea

In gesprek met De Telegraaf laat de vleugelaanvaller weten: 'Ik hoop dat ik daar kan terugkeren, maar ik ben niet degene die dat bepaalt. Mourinho liet mij twee jaar geleden debuteren in de Europa Cup bij Chelsea. Nu stond ik tegenover hem. Hij kwam na de finale nog naar me toe.'

De aanvaller heeft naar eigen zeggen zin in een nieuw avontuur, al heeft hij het naar zijn zin gehad bij Ajax, 'Ik heb een prachtig jaar gehad bij Ajax. We hebben deze finale verloren, maar we hebben het tot aan de finale geweldig gedaan met deze ploeg. We speelden altijd om aan te vallen.'

