Conté: Diego Costa is sleutelspeler, een transfer is niet bespreekbaar

Het Engelse Sun weet te melden dat Chelsea coach Conte alle zeilen moet bijzetten om Diego Costa te behouden voor Chelsea.

Het lijkt erop dat de aanvaller van de regerend landskampioen wordt begeerd door diverse Europese clubs, zo ook zijn oud werkgever Atletico Madrid. Conte wil echter niets weten van een vertrek van de Spaans-Braziliaan en wil een transfer hoe dan ook tegenhouden.

Diego Costa is een belangrijke sleutelspeler in het team van Conte, die er niet aan denkt hem te laten gaan. Aankomende zaterdag kan Chelsea opnieuw een prijs pakken in de FA Cup finale tegen Arsenal.

Een transfer van Diego Costa is dan ook onbespreekbaar, Conte heeft het bestuur dan ook letterlijk gevraagd dit te blokkeren wanneer het er op aankomt.

