Europees succes Ajax is goed voor gezamenlijk 20 miljoen

Het verlies in Stockholm zorgde voor teleurstelling bij Ajax, waar ook het mislopen van de directe plaatsing van de Champions League hard aankwam. Toch mag Ajax financieel niet klagen, het bereiken van de finale was goed voor 2 miljoen, terwijl het verlies ook nog eens 3,5 miljoen euro waard was.

De Telegraaf laat weten dat de totaalsom voor Ajax nu boven de 20 miljoen uitkomt, waar het bedrag bestaat uit startpremie, winstpremies en recettes. De TV gelden moeten dan nog wel worden opgeteld bij dit bedrag, dit bedrag wordt later door de UEFA beslist.

Ook de nieuwe shirts die Ajax in de finale droeg zijn als warme broodjes over de toonbank gegaan. Een record voor de Amsterdammers, 'Dat komt doordat veel fans het heel mooie tenues vinden, maar ook door het bereiken van de finale.'

