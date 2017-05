NAC mag dromen van Eredivisie na cadeaugoal NEC

In de finale wedstrijd van de play offs promotie/degradatie, heeft NAC goede zaken gedaan in het heenduel tegen NEC.

Het heenduel leek heel lang op een doelpuntloze remise uit te draaien, maar NEC liet zich de kaas van het brood eten en zag NAC alsnog met 1-0 winnen. Sinds het ontslag van de Griekse coach is NEC zichzelf weer en speelt het beter voetbal, want binnen 5 minuten vond Dumic al het alleminiu via de kruising.

Dat was direct het eerst en laatste gevaar van NEC in de eerste helft, daarna speelde een markane beslissing van arbiter Higler een rol in het duel. Higler stuurde Wojciech Golla met een directe rode kaart van het veld wegens vasthouden, maar op aangeven van de videoscheidsrechter werd deze beslissing teruggedraait.

De spanning was om te snijden, helemaal toen Dessers uit een vrije trap voorlangs kopte, zodat beide ploegen met 0-0 gingen rusten. De tweede helft was bijzonder slecht, waar vele fans het wel geloofde. Toen het alsnog mis ging in de 84e minuut, Dessers onderschepte een domme slordige pass van Heinloth over het middenveld en wist alsnog de enige goal van de wedstrijd te maken.

Door de overwinning lijkt NAC zondag aan een remise genoeg te hebben om de promotie naar de Eredivisie te beklinken.

