De verliezend bekerfinalist wist donderdagavond een enorm grote stap te zetten richting Europees voetbal, in de play off finale tegen FC Utrecht werd in het heenduel met 3-0 gewonnen.

Vervolg: AZ dichtbij Europees voetbal na zege op FC Utrecht

Door de ruime zege lijkt Alkmaar zich voor het derde seizoen op rij te kunnen gaan opmaken voor Europees voetbal, iets waar de nummer 4 van de Eredivisie ook recht heeft gezien de prestaties van het afgelopen seizoen.

AZ begon het beste aan de wedstrijd en kreeg de meeste kansen, wat na een dik kwartier spelen tot de openingstreffer van Joris van Overeem zorgde. De openingsgoal zorgde ervoor dat AZ nog beter ging voetballen, en na een halfuur spelen kwam het via een hakballetje van Dos Santos op een 2-0 voorsprong.

AZ kreeg de meeste kansen en verzuimde uit te lopen naar een grotere zege, pas na een dik uur spelen was het Weghorst die een vrije trap promoveerde tot de 3-0. Iets na de derde goal vergat hij de vierde van AZ te maken donderdagavond.

FC Utrecht had het duel schappelijk met 3-1 willen sluiten om nog enigzins hoop te houden voor het returnduel van zondag, maar het was AZ wat nog de beste kansen kreeg via Weghorst en bijna de 4-0. Het Alkmaarse AZ onder leiding van V.d Brom lijkt zich opnieuw te kunnen gaan opmaken voor Europees voetbal.

