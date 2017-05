De 31-jarige Wayne Rooney kwam in de Europa League finale in de slotminuten nog binnen de lijnen, al was het maar voor de statistieken.

Vervolg: Rooney: Een deze weken kom ik met mijn beslissing

Wayne Rooney, de all time topscorer van United lijkt steeds minder te kunnen rekenen op speeltijd onder Mourinho. De aanvoerder lijkt zich te beramen op zijn toekomst en laat weten dat hij diverse aanbiedingen op zak heeft uit Engeland en het buitenland.

In gesprek met The Guardian laat Rooney weten: 'De komende weken moet ik de knoop doorhakken, Ik ga met mijn familie praten, alvorens ik een beslissing neem.'

De 199-voudig international lijkt ook in de Engelse selectie niet meer te hoeven rekenen op steun. Een vertrek uit Engeland lijkt dan ook geen geldkwestie te worden, 'Ik denk dat ik me bij mijn keuze laat leiden door sportieve overwegingen. In elk geval heb ik veel aanbiedingen, zowel vanuit Engeland als vanuit het buitenland.'

Rooney mocht woensdag in de Europa League finale maar enkele minuten meedoen, terwijl hijzelf meer speeltijd wil. 'Ik sta het liefst op het veld, natuurlijk. Een jongere versie van mezelf zou veel gefrustreerder zijn. Maar ik begrijp wat goed is voor het team en wat deze club nodig heeft. Het gaat erom of ik verder wil in deze rol of dat ik regelmatiger in actie wil komen.'

Engels bondscoach Southgate gaat alleen spelers opnemen in de Engelse selectie die veel speelminuten maken, een reden voor Rooney om een transfer te maken. 'Daarbij hebben we momenteel veel spelers die uitstekend in vorm zijn op de posities waar Rooney het beste uit de voeten kan. Ik zei in maart al dat hij een beetje weinig wedstrijden speelt. Nu heeft hij iets meer duels in de benen, maar spelers als Adam Lallana en Dele Alli hebben het echt heel goed gedaan. We hebben ook Marcus Rashford, Harry Kane en Jermain Defoe, die het de laatste keer uitstekend deed. Ik kan er niets anders van maken.'

Rooney: Een deze weken kom ik met mijn beslissing

Een korte samenvatting: De 31-jarige Wayne Rooney kwam in de Europa League finale in de slotminuten nog binnen de lijnen, al was het maar voor de statistieken..