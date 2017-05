De clubicoon van de Romeinen heeft laten weten dat zondag zijn laatste duel in het shirt van AS Roma zal zijn.

Vervolg: Totti is klaar bij AS Roma en wil nog avontuur elders

In het duel tegen Genoa speelt Totti zijn laatste wedstrijd in het shirt van AS Roma, maar een einde van zijn carriere lijkt er voor de Italiaan nog niet in te zitten. 'Het is onmogelijk om in een paar woorden te zeggen wat de kleuren van Roma voor me hebben betekend,' valt te lezen op de Facebook pagina van de 40-jarige routinier.

'Dat shirt zal ik nooit vergeten. Ik voel alleen dat mijn liefde voor voetbal nog niet is verdwenen. Het is een passie, mijn passie.'

'Die passie zit zo diep dat ik er niet aan moet denken om ermee te stoppen, nooit.' Dat Totti nog zinspeelt op een nieuw avontuur elders in Europa valt op te maken uit zijn afsluitende teksten: 'Vanaf maandag ben ik klaar om te gaan. Klaar voor een nieuwe uitdaging.'

In 1993 debuteerde Totti in het shirt van AS Roma, hij speelde ook nog nooit in een ander shirt dan dat van de Romeinen.

