De twee Engelse grootmachten uit Manchester hebben de handen ineens geslagen, samen doneren zij maarliefst 1 miljoen pond aan de slachtoffers van de terreurdaad in Manchester.

Vervolg: Engelse grootmachten in Manchester doneren 1 miljoen aan terreurslachtoffers

Maandagavond was de terreurdaad bij een concert van Ariana Grande met een bom, waar 22 mensen de dood vonden en vele tientallen gewond raakte.

Manchester City en Manchester United hebben een gouden hart en hebben de handen ineen geslagen onder de noemer van 'A City United.' Beide grootmachten hebben samen 1 miljoen pond gedoneerd aan We Love Manchester Emergency Fund.

Man. City voorzitter Al Mubarak liet weten: 'We hopen dat onze donatie de enorme lasten en de loodzware uitdagingen van de nabestaanden iets kan verlichten.' Woodward, de vice voorzitter van United sloot zich daarbij aan, 'We hebben geshockeerd gereageerd op de barbaarse aanslag. Het geld zal helpen, maar met het werk dat we met onze stichtingen doen kunnen we nog veel meer uitrichten.'

Engelse grootmachten in Manchester doneren 1 miljoen aan terreurslachtoffers

Een korte samenvatting: De twee Engelse grootmachten uit Manchester hebben de handen ineens geslagen, samen doneren zij maarliefst 1 miljoen pond aan de slachtoffers van de terreurdaad in Manchester..