Ron Jans: Volgend seizoen geen clubtrainer

Ron Jans liet weten dat zijn contract bij PEC Zwolle ten einde liep hij wel oren had naar een overstap naar de KNVB.

Maar Jans komt hier nu op terug. Tegenover VI liet hij weten dat dit besluit definitief is. 'Al blijf ik het een goed idee vinden. Leon had een plan voor de trainersopleiding. Een goed plan. Ik zou hem gaan helpen. We zouden het samen gaan doen, maar hij koos vrij onverwacht voor een baan bij Go Ahead Eagles. Ik heb vervolgens gezegd dat ik het alléén niet zou doen. We waren een duo. Bovendien was het voor mij maar een parttime functie van 0,4 fte. Ik zou onderdeel zijn van het plan en niet het plan gaan dragen.'

Wat Jans volgend seizoen dan gaat doen is nog maar de vraag, volgens vele bezit hij al over een aanbieding, al ontkent Jans dat in alle toonaarden. 'Ik help iedereen uit de droom: ik word volgend seizoen geen clubtrainer. De kans bestaat dat ik wel andere dingen ga doen, maar dat was altijd al het plan. Naast mijn werkzaamheden bij de KNVB. Nu dat niet doorgaat, heb ik meer tijd. Ik verkeer in een luxepositie.'

'Ik ga van rust en vakantie genieten, Ik heb nog zoveel boeken liggen. Natuurlijk zal ik ook veel met sport bezig blijven, het wereldje eens van de andere kant bekijken kan heel leerzaam zijn. En dan niet alleen voetbal. Leren, lezen, geïnspireerd raken door mensen. En de verdere toekomst? Ik heb geen glazen bol. Maar de kans dat ik ooit terugkeer als trainer is vrij groot.'

