Ajax loopt miljoenen mis na verloren finale in Stockholm

Niet alleen sportief stelde Ajax in de finale van de Europa League teleur, de felbegeerde Cup ging naar het Engelse Manchester United.

Door het mislopen van de Europa League ging niet alleen het rechtstreekse Champions League ticket in rook op, maar zijn er nog andere bijkomstigheden die Ajax misloopt. We zetten ze even op een rijtje.

De rechtstreekse Champions League kwalificatie levert Ajax geen 12 miljoen europ op als startpremie, Ajax moet het nu doen met een voorronde om zich alsnog te plaatsen voor het miljoenenbal.

Doordat de Champions League nu is misgelopen, gaan de TV gelden van 8 miljoen euro nu naar landskampioen Feyenoord.

Ook mag Man. United nu de wedstrijd om de Super Cup spelen tegen de winnaar van de Champions League, die wedstrijd levert al 2 miljoen euro op. Bij winst zou daar nog eens 3 miljoen euro bijkomen.

Ook het verlies is geen goed nieuws voor de UEFA coefficiëntenlijst, de 6 punten worden nu niet opgeteld bij Nederland.

