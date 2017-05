VIDEO: Bosz laat weten dat Ajax wel trots mag zijn

Na afloop van de verloren Europa League finale is de teleurstelling bij Ajax trainer Bosz groot, maar steekt de hand in eigen boezem.

'We waren gewoon niet goed genoeg vandaag, maar we kunnen met opgeheven hoofd de zilveren medaille ophalen. We kwamen hier om de finale te winnen, maar dat hebben we niet gedaan. Ik vond het een saaie wedstrijd met weinig kansen voor de doelen.'

'De teleurstelling overheerst, maar we kunnen best trots zijn op onszelf en wat we hebben neergezet.'

