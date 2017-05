Manchester United was te sterk voor het makke Ajax, in de finale werd er met 0-2 gewonnen en ging de Europa League naar Mourinho en Co.

Vervolg: VIDEO: Man. United krijgt de Europa League uitgereikt

The moment @ManUtd lifted their 6th European trophy and celebrated their place in the 2017/18 #UCL...#UELfinal pic.twitter.com/LjFebYdnNc — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 24 mei 2017

