Ajax kansloos ten onder in finale Europa League

Ajax liet in de kwartfinale en halve finale zien dat het goed kon voetballen, waardoor een ticket naar de finale werd bereikt.

Maar woensdagavond in Stockholm was Ajax geen schim van de ploeg die het was geweest tegen Schalke en Lyon, het grote Engelse Manchester United imponeerde en Ajax keek lijdzaam toe.

Een bang Ajax begon aan de wedstrijd, waar veel fout ging en communicatie bij de Ajax spelers liet zien dat het niet vertrouwd voelde. Na 20 minuten was het Pogba die de openingstreffer kon maken na zeeen van ruimte, een van richting veranderd schot liet Onana kansloos.

In het eerste bedrijf was het vooral Traoré die de belangrijkste kansen had voor Ajax, maar veel verder dan dat kwam Ajax niet. Het laatste kwartier leek Ajax de overhand weer te krijgen doordat United achterover leunde, maar nog was het slordig.

Ajax leek het beste uit de kleedkamers te komen, maar na drie minuten was het Mkhitaryan die een corner voor Veltman binnentikte en was het duel praktisch al snel op slot gegooid. De spelers van Ajax kwamen niet uit de verf, zo moest Dolberg ruimte maken voor Neres.

Na de 0-2 kon United achterover leunen en wachten op het counteren en de foutjes van Ajax, terwijl de Amsterdammers niet echt konden pijn doen. Het laatste halfuur leek op een saaie oefenpot, waardoor Ajax teleurstellend afdroop in Stockholm.

