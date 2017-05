Ziyech: Als er iets tegenzit, gaat ook alles mis

Heel Ajax baalde van de teleurstellende wedstrijd tegen Man. United, Hakim Ziyech baalde voornamelijk van de geringe kansen die Ajax creerde in de finale.

De wedstrijd ging met 0-2 verloren door Ajax, waar het geen schim van was de wedstrijden tegen Lyon en Schalke 04, 'Normaal creëren we altijd kansen. Ik weet niet waarom het nu niet lukte. Als ik het wist, had ik er wat aan gedaan. Het was goed tot het zestienmetergebied van Manchester United, maar daar hield het op,' aldus Ziyech.

'We hebben een paar heel kleine kansjes gehad. Op een gegeven moment zaten heel veel dingen tegen. Dan blijf je gaan en forceren, maar merk je dat het echt niet meer gaat lukken.'

'We kunnen met een goed gevoel terugkijken op ons avontuur in de Europa League, maar als je in de finale staat, baal je als je het zo weggeeft. We kunnen hier met opgeheven hoofd weggaan, maar teleurstelling zal overheersen tijdens de terugreis.'

