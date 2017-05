Woensdagavond kwam Ajax tekort tegen het grotere Manchester United, tot grote teleurstelling van velen.

Vervolg: Van Beek: Dit is een kans die je nooit meer krijgt

'Als ik heel eerlijk ben, het zat er niet in vandaag. We waren gewoon niet zoals we normaal waren en we lopen gelijk met die klote goal achter de feiten aan. Zonde,' liet een teleurgestelde Van Beek weten na afloop van de finale.

'We hebben zelf niet genoeg gecreëerd. Zij hebben goed verdedigd. Misschien niet op de mooiste manier, maar zij hebben wel gewonnen. Het was lastig om er door heen te voetballen en het veld hielp ook niet mee, het was een beetje stroevig, dat is voor ons ook wel een belangrijke factor. Alleen dat is geen excuus.'

Van Beek kwam er pas na 70 minuten in,maar toen was het kwaad al geschied. 'et stond 1-0 en hij hoeft maar één keer goed te vallen en dan is er nog van alles mogelijk. Dan maken zij weer zo'n rommelgoal en dat is wel een mentaal tikkie.'

De wedstrijd speelde zich vooral op het middenveld af, waardoor de vleugels niet goed tot zijn recht kwamen, 'Daar lag wel de ruimte. Dat was voor ons de sleutel en hadden we meer uit moeten halen.'

'We hebben gewoon ons best gedaan, alleen het zat er gewoon niet in. Ik had het alle mensen echt gegund. Hoeveel van zulke kansen krijg je?! Het was ons vandaag niet gegund,' aldus de 20-jarige Van Beek.

