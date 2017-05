Seedorf lijkt in Engeland als trainer aan de slag te willen

De voormalig Oranje international Clarence Seedorf mag hopen op een trainersavontuur in Engeland, de middenvelder hoopt op een aanbieding uit de Premier League of het Championship.

'"Ik zit inmiddels al een jaar zonder club, maar ik zou het geweldig vinden om in Engeland te werken. Het is één van de beste plekken om als speler en coach te zijn, dus ik zou een Engelse aanbieding zeker overwegen,' laat Seedorf weten in gesprek met TALKsport.

'Ik sta open voor de Premier League, maar ook de Championship. Het niveau van beide competities is hoog. Kijk naar mijn vriend Jaap Stam, die goed werk levert bij Reading.'

Afgelopen jaar waren diverse ploegen uit de Premier League en het Championship in zijn diensten geinteresseerd. 'Maar er is veel concurrentie en de clubs maakten andere keuzes. Ik zie graag wat aanbiedingen van mooie projecten tegemoet.'

