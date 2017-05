Geen stadstour en festiviteiten na FA Cup finale

Aankomende zaterdag staat de FA Cup finale op het programma, maar zowel Arsenal als Chelsea FC zullen geen festiviteiten hebben bij eventueel binnenhalen van de FA Cup.

Zaterdag staan de Engelse grootmachten Arsenal en regerend landskampioen Chelsea FC tegenover elkaar in de strijdt om de FA Cup. Na afloop van het duel vinden normaliter huldiging en festiviteiten plaats, maar beide ploegen hebben hier een streep doorheen gezet vanwege de aanslag eerder deze week in Manchester.

Vanwege de terroristische daad vinden beide clubs het niet normaal dat er een feest en rondrit komt door de stad. Premier May kondigt aan dat er mogelijk een nieuwe aanslag zou kunnen komen en dat er uit veiligheidsoverwegingen alle festiviteiten zijn geschrapt.

In Engeland is het dreigingsniveau inmiddels opgeschroeft naar de zwaarste categorie waar ook het leger is ingezet om de veiligheid te waarborgen.

