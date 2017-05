Hoger beroep tegen celstraf Messi maakt niks uit

Lionel Messi kreeg eerder een strafeis te horen dat hij 21 maanden de cel in moet vanwege belastingontduiking, maar de Argentijn ging in hoger beroep tegen deze strafeis.

Maar het hoger beroep heeft niks uitgehaald, waardoor de strafeis van 21 maanden celstraf gehandhaaft blijft. Maar Messi hoeft zich geen zorgen te maken, een straf lager dan 24 maanden cel komt pas in gevaar wanneer hij eerder met zulke delicten in aanmerking is gekomen.

Tussen 2007 en 2009 ontdook Messi de belasting op portretrechen, dat geld werd via Uruguay en Belize weggesluist. Het zou gaan om een bedrag van 4,1 miljoen euro.

Vorig jaar deed de Spaanse rechter uitspraak, maar Messi liet weten direct in hoger beroep te gaan. 'Deze uitspraak is niet correct. Ik houd me bezig met voetbal en ik vertrouw op wat mijn vader en de advocaten hebben besloten.'

