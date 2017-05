In de persconferentie woensdag ontkent Ernesto Valverde dat er al een akkoord is met FC Barcelona.

Vervolg: Valverde ontkent: 'Absoluut geen akkoord met FC Barcelona'

De 53-jarige Ernesto Valverde is een oud speler van de Catalaanse grootmacht en vertrekt aan het einde van het seizoen bij Atletic Bilbao. Volgens Spaanse media lijkt FC Barcelona de oud speler te hebben vastgelegd als nieuwe hoofdcoach, al ontkent Valverde dit zelf in alle toonaarden.

'Ik heb op dit moment met geen enkele club een overeenkomst en heb nog met niemand gesproken, maar er is interesse.' Valverde stond eerder aan het roer bij Espanyol, Villarreal, Olympiakos Pireaus en Valencia en weet dat de interesse van FC Barcelona niets nieuws onder de zon is.

'k wil niet arrogant doen, maar het is niet de eerste keer dat er grote clubs in mij geïnteresseerd zijn. Maar Athletic is mijn club en ik wil eerst afscheid nemen van hen voordat ik me verbind aan een andere club.'

Valverde staat bij FC Barcelona met stip op 1 om de vertrekkende Luis Enrique op te volgen. Al doet het vertrek van Valverde bij Bilbao hem ook wel iets, 'Dit is voor mij een moeilijke dag, maar ik wil dat we vieren dat ik het vier jaar naar mijn zin heb gehad.'

Of Valverde een sebattical neemt, 'Waarom niet? Dat hangt ervan af. Of ik Barcelona wil trainen? Als ik een aanbieding krijg van de club, zullen jullie het antwoord weten. Maar ik heb jullie al gezegd dat ik nog nergens heb getekend.''

