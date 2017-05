Woensdagavond moet het gebeuren voor Ajax in Stockholm, waar de finale van de Europa League op de rol staat.

Vervolg: André Onana en Bertrand Traoré onzeker voor Europa League finale

Toch lijkt Ajax een aantal onzekerheidjes te hebben, zo lijken André Onana en Bertrand Traoré niet zeker te zijn van meespelen vanavond. 'Ik heb uit welingelichte bron vernomen dat we vanavond enigszins gehavend zijn omdat Traoré gegriepeerd is, die heeft iets van keelontsteking en Onana zou ook lichtgeraakt zijn met koorts en wat klachten,' aldus Molenaar in gesprek met Radio NPO1.

'Ik denk wel dat een keeper altijd kan spelen. Maar als Traoré, die het doorgaans moet hebben van inzet en sprintkwaliteiten, ziek is. Dan zal het lastig worden.'

Sinkgraven moet het duel aan zich voorbij laten gaan wegens een blessure, terwijl Viergever met een schorsing vanaf de tribune moet toekijken. Ajax ontkent in alle toonaarden in gesprek met NUsport. 'Goed dat je even belt. Wij hebben ook geen idee hoe Keje Molenaar hierbij komt. De spelers zijn net opgestaan en gaan nu aan het ontbijt.'

