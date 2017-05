Feyenoord ziet heil in 24-jarige linksback Clinton Mata

Belgische media melden dat de linksback Clinton Mata in belangstelling staat van diverse clubs, waaronder landskampioen Feyenoord.

De 24-jarige Angolees wordt bij Feyenoord gezien als mogelijke versterking, maar ook het Belgische Anderlecht en het Franse Nice zouden jacht op Clinton Mata maken. Clinton Mata heet nog een doorlopend contract tot medio 2021 en moet naar verluidt een dikke 4 miljoen euro kosten.

Een eerste bod van het Belgische Anderlecht van 3 miljoen is al van de hand gedaan weten diverse media te melden. Voor Feyenoord zou Clinton Mata een mogelijke back up zijn voor Karsdorp of als laatst genoemde zou vertrekken.

