Feyenoord lijkt opnieuw een goede slag te hebben geslagen wanneer het aankomt op de toekomst, Jens Toornstra lijkt te gaan bijtekenen.

Vervolg: Toornstra blijft bij Feyenoord tot 2021 en tekent bij

Jens Toornstra heeft nog een doorlopend contract tot medio 2018 bij Feyenoord, maar zal dat op korte termijn gaan verlengen tot medio 2021. De 28-jarige middenvelder heeft al een principe akkoord weten de officiele kanalen van de havenclub bekend te maken.

'Dat dit seizoen het beste uit mijn carrière is geweest, geeft wel aan dat ik me goed voel bij Feyenoord,' laat Toornstra zelf weten vanuit Noordwijk waar hij met Het Nederlands Elftal op trainingsstage is.

'Ik ben blij dat ik belangrijk heb kunnen zijn voor het team en dat we met elkaar het kampioenschap hebben binnengehaald. De laatste weken is maar weer eens gebleken hoe enorm deze club leeft. Het is fantastisch om daar deel van uit te maken.'

Feyenoord wist de laatste tijd al vele sterkhouders langer te binden aan de club, 'Jens is een van de sterkhouders van dit team,' aldus Van Geel. Met 14 goals was Toornsta dit seizoen de vice topscorer van Feyenoord, tevens was hij goed voor maarliefst 9 assists.

Toornstra blijft bij Feyenoord tot 2021 en tekent bij

Een korte samenvatting: Feyenoord lijkt opnieuw een goede slag te hebben geslagen wanneer het aankomt op de toekomst, Jens Toornstra lijkt te gaan bijtekenen..