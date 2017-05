Kleinere broertje Götze tekent contract bij Bayern Munchen

Niet Mario Götze, maar zijn kleinere 19-jarige broertje Felix heeft woensdag een profcontract getekend bij het Duitse Bayern Munchen.

De 19-jarige verdediger heeft zijn eerste profcontract woensdagochtend getekend bij Bayern Munchen. Via de officiele kanalen maakt Bayern dit nieuws woensdag wereldkundig. Onder leiding van zijn grotere broer Mario maakte Felix in 2014 de overstap van Borussia Dortmund naar Bayern Munchen.

Waar Felix Götze al meerdere malen werd opgenomen in de wedstrijdselectie van het eerste, kreeg hij tot dusver nog geen enkele speelminuut in de hoofdmacht van Bayern. Maar daar kan dus gauw genoeg verandering in komen.

'Ik ben zeer blij dat ik de kans krijg om bij Bayern als prof aan de slag te gaan. Ik ga er alles aan doen om bij te dragen aan het succes van het eerste van Bayern,' laat de jongeling weten op de clubwebsite.

