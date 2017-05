Voor het eerst in vijf jaar wist Real Madrid de Spaanse Liga weer te winnen, op bezoek bij Malaga werd er gewonnen.

Vervolg: Bale en Ronaldo balen: 'Er is geen trofee, het is een fucking Joke!'

De 33e landstitel in de clubgeschiedenis, maar een grote verwarring bij de spelers van Real Madrid. Na afloop van het duel was er geen cup of prijs aanwezig om in ontvangst te nemen voor de spelers van Real.

De camera's wisten beelden vast te leggen dat Ronaldo en Bale op zijn zachtsgezegd niet blij waren met het uitblijven van de beker. Het Spaanse perscommitee liet eerder al weten dat er geen prijs uitgereikt zou worden bij het binnenhalen van de landstitel.

Net als het vorige seizoen krijgt de landskampioen de prijs pas in ontvangst aan het begin van het volgende seizoen. Ronaldo was absoluut niet blij en liet weten: 'Ik weet het, het is een fucking joke!'

-Bale: "¿No hay trofeo?"

-Cristiano: "¡Es una jodida broma!" pic.twitter.com/JZvWKL1Sx2 — El Día Después (@ElDiaDespues) 22 mei 2017

