Zaakwaarnemer Dolberg: Engeland en Spanje hebben geïnformeerd

De Deense jongeling Kasper Dolberg heeft een prima seizoen achter de rug bij Ajax, de Europese topclubs staan voor hem in de rij.

De Deen heeft onlangs uitgesproken nog langer te willen blijven bij Ajax, maar daar hopen verschillende Europese topclubs echter anders over. De zaakwaarnemer van Dolberg liet tegenover The Guardian weten dat de Europese topclubs in de rij staan voor Dolberg.

'Er is veel interesse vanuit heel Europa, vooral vanuit Engeland. Alle topclubs uit Engeland hebben al contact opgenomen, maar die uit Spanje ook. Het hangt momenteel allemaal van Ajax af. Dolberg heeft een doorlopend contract tot 2021, maar ik weet niet wat zij willen. Er is ook nooit gezegd wat hij moet kosten.'

Dolberg zelf is echter van plan om zijn zaakwaarnemer binnenkort de deur te wijzen en over te stappen naar SEG International. Zijn zaakwaarnemer liet weten: 'Of Kasper nu bij ons blijft of over gaat naar een andere maatschappij, wij wensen hem het allerbeste.'

'Wij hebben hem ontdenkt en op het juiste pad gezet, hij verdient het om succesvol te zijn.'

