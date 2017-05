Yaya Touré doneert 100.000 pond aan slachtoffers aanslag Manchester

De Ivoriaan liet zich na de aanslag in Manchester direct van zijn beste kant zien.

Na de aanslag maandagavond in Manchester bij het concert van Ariane Grande, vonden 22 mensen de dood en raakten tientallen gewond. De Ivoriaan greep dit erg aan en doneerde direct 100.000 pond voor de slachtoffers van de aanslag in Manchester.

Yaya Toure and his agent Dimitri Seluk to donate £100,000 to help the victims of the attack in Manchester last night